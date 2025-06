Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, è intervenuto su Radio 2 per un punto sulla situazione dei biancocelesti. Tra gli argomenti di attualità anche il futuro di Nicolò Rovella. "Noi non ci priveremo di nessun calciatore sul quale stiamo costruendo un percorso triennale - dice Fabiani -. Nessuno dei “big” che quest’anno hanno fatto ottime cose è sul mercato. Rovella ha una clausola rescissoria di tot milioni e lì non ci possiamo fare nulla. Dipendesse dalla Lazio Rovella non andrebbe via mai, così come altri giocatori".