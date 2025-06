Il 3-5-2 non è più un dogma. Potrebbe essere questa, come evidenzia il Corriere della Sera, una delle grandi novità della gestione Chivu in queste prime settimane di lavoro del nuovo allenatore. Con Bisseck, Calhanoglu e Pio Esposito in lista infortunati, il tecnico affronterà nella notte italiana (alle 3.00) il Monterrey all'esordio nel Mondiale per club.

Ieri De Vrij ha parlato di principi nuovi, con più aggressività in avanti e come sottolinea il quotidiano anche il 3-5-2 non sembra più un dogma. Una ventata di novità in cui un ruolo lo avranno anche Luis Henrique e Sucic, i due nuovi acquisti. Uno a destra e l'altro in mezzo al campo, in una mediana che potrebbe essere anche a due.