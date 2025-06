"Abbiamo un'idea chiara della formazione che scenderà in campo, non potrebbe essere altrimenti. La partita ormai è alle porte". Così Domenec Torrent, tecnico del Monterrey, parlando in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter che aprirà il Mondiale per Club dei messicani.

Come vede la squadra alla vigilia?

"I giocatori hanno capito quale è il nostro approccio, cercheremo di ottenere il massimo. Non devono giocare per me, ma per se stessi e per i tifosi. Stiamo cercando di avvicinarci al mio stile di gioco, magari non saremo al pieno potenziale a livello tattico ma siamo pronti per la partita e per questa competizione".

Quanto serve un giocatore come Ramos in partite così?

"Tutti i giocatori sono importanti, i più famosi a livello mediatico e non solo. Ci sono altri buoni giocatori, tutti hanno il loro ruolo, compresi i più giovani.

Si è parlato molto della differenza tra le squadre messicane e le europee, è un vantaggio il fatto che non siate conosciuti?

"No, credo che l'Inter ci conosca. Entrambe le squadre hanno qualcosa in comune, avendo cambiato l'allenatore di recente. Noi abbiamo visto le partite di Chivu quando allenava il Parma. A questo livello le informazioni degli avversari ci sono".

Quale è il limite per le squadre messicane?

"Dobbiamo rappresentare il calcio messicano. Abbiamo rispetto per il nostro rivale che ha vinto lo scudetto due anni fa, che ha un livello molto elevato. Sarà una bella sfida per noi, vogliamo che i nostri tifosi siano orgogliosi. Il pubblico può pensare che ci sia tanta differenza tra le squadre messicane e le europee ma noi siamo competitivi e ce la vogliamo giocare. Sono convinto che abbiamo della chance".

Santiago Mele sarà a disposizione?

"Non è ancora arrivato, sapete i problemi che ci sono con i visti. Speriamo ci raggiunga stasera o domani, Innanzitutto dovrà conoscere i suoi nuovi compagni di squadra".

Quanto sarà importante aver giocato con rivali come Liverpool e Chelsea in passato?

"Certamente è utile, anche se ogni partita è diversa da un'altra. Dobbiamo giocarcela, non diamo nulla per scontato, pur sapendo che sarà difficile".

Quale è il ruolo di Sergio Ramos nello spogliatoio?

"E' un giocatore fortissimo, un grande professionista: ha l'anima del leader. Sta bene, è disponibile. Ha avuto un infortunio, ma venti giorni fa è tornato ad allenarsi in gruppo".

Cosa si aspetta dall'Inter?

"E' una grande squadra, l'Inter ha vinto tantissimo negli ultimi anni. Quando c'è un nuovo allenatore, ci si focalizza su quello. Sono andati vicini a vincere la Champions due volte negli ultimi tre anni, è una squadra con storia ed esperienza".

Chivu si è detto preoccupato perché il Monterrey ha cambiato da poco allenatore.

"Noi conosciamo perfettamente l'Inter, rispetto molto la storia di Chivu. Lo hanno scelto come allenatore perché ha grande competenza".

Come si ferma Thuram?

"Ha velocità, è un giocatore eccellente. Può dare tante soluzioni".