Inter irritata dalla telenovela di mercato che è partita attorno al nome di Hakan Calhanoglu, desiderio del Galatasaray. Non una novità di questa estate: già nelle passate, infatti, i rumors sul regista turco erano stati diversi, con voci dall'Arabia al Bayern.

Come rivela la Gazzetta dello Sport, l'agente di Calha, Gordon Stipic, è in contatto diretto con il club turco, presente fisicamente a Istanbul – nonostante i tentativi di smentita – per ascoltare l’offerta della squadra allenata dall’ex interista Okan Buruk. "L'Inter è assai infastidita dalla vicenda", si legge. Per Hakan si parla di una proposta d'ingaggio da 10 milioni netti a stagione. Per ora, nessuna conferma.

"Quel che è certo è che i dirigenti del club nerazzurro hanno chiesto notizie allo stesso giocatore, che però non ha in alcun modo manifestato la volontà di andar via - riferisce la rosea -. Non ci sono segnali in tal senso, almeno fino a questo momento. Il sospetto, come spesso avviene in questi casi, è che sia in atto il solito balletto, per cui Stipic si muove preventivamente senza far esporre Calhanoglu ".