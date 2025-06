L'Inter giocherà senza Hakan Calhanoglu (infortunato) la gara d'esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey, ma in caso di cessione il problema potrebbe ripresentarsi anche nell'immediato futuro. Ecco perché Cristian Chivu, in attesa di capire quali saranno le mosse sul mercato, sta iniziando a studiare le alternative.

Oltre all'opzione Kristjan Asllani (considerato in uscita), le altre idee - spiega La Gazzetta dello Sport - portano a Piotr Zielnski (ai box per un problema al polpaccio) e allo spostamento in zona più centrale di uno tra Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan. Senza dimenticare il nuovo arrivato Petar Sucic, che per caratteristiche può occupare il posto della mezzala slittata in regia o vestire direttamente i panni del play. "All’Inter sono convinti, che con la duttilità che si ritrova, il 21enne nuovo arrivato possa piazzarsi in tutti i ruoli di mezzo, anche se, per vestirsi da turco, forse servirà un pizzico di tempo supplementare", scrive la rosea.

