In vista della prossima Champions League, l'Athletic Bilbao si muove con decisione sul mercato e come primo grande obiettivo ha il ritorno di Aymeric Laporte. Secondo il quotidiano spagnolo AS, il club basco tramite il direttore sportivo Mikel González sta valutando il trasferimento, sebbene sia molto complicato: il nazionale spagnolo ha ancora un anno di contratto con l'Al Nasr, con cui ha firmato un'intesa triennale da 25 milioni di euro a stagione, dopo un investimento stratosferico.

Oltretutto, il club della Saudi Pro League vuole recuperare parte dei 27 milioni investiti sul difensore due anni fa. I Lehoiak, a questo punto, non possono che fare leva sui forti sentimenti di Aymeric e sul suo profondo radicamento a Bilbao. Il primo passo è cercare di convincere il giocatore, padre di due figli grazie alla relazione con Sara Botello, originaria proprio della città basca. In ogni caso, le casse di Ibaigane sono traboccanti di guadagni europei della scorsa stagione, e molti soldi arriveranno di nuovo con la campagna di Champions League. Sul giocatore si è fatto avanti anche l'Olympique Marsiglia, così come Arsenal, Aston Villa, Inter e Napoli.