"Sono felicissimo per lui. Davvero non immagina quanto. Una bella soddisfazione anche per me. Non ci sono parole per Rino: è una persona vera, un tecnico bravissimo. Tutto quello che si dice di lui è vero: serio, preparato, grintoso. Un leader. Farà benissimo in azzurro". Queste le parole di Marcello Lippi alla Gazzetta dello Sport circa la nomina di Gattuso come nuovo c.t. azzurro.

"Io gli sono molto vicino. Gli do un enorme in bocca al lupo, non c’è niente come allenare l’Italia, la mia gioia più grande - ha detto l'ex tecnico -. In lui ho trovato punti in comune per il carattere, per i rapporti con i giocatori. Ha un modo di gestire la squadra che somiglia al mio. Le sue squadre non sono solo agonismo, ma giocano, costruiscono dal basso. Farà di tutto per andare al Mondiale".