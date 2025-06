Ora è ufficiale: dopo aver detto addio al Settore giovanile dell'Inter, al termine di un percorso vincente coronato con lo scudetto Primavera, Andrea Zanchetta allenerà il Novara, club di Serie C a cui si è legato firmando un contratto fino al 2027.

"Ogni viaggio ha una partenza ed un arrivo. Il mio viaggio con te, Inter, è stato davvero molto lungo - ha scritto nelle scorse ore l'ex centrocampista sul suo profilo Instagram -. Sono partito che ero solo un bambino e sono ritornato quando ero un uomo. Con te ho realizzato quelli che pensavo poter essere solo dei sogni, con la tua maglia ho dato il via alla mia carriera di calciatore professionista e con la stessa , molti anni dopo , da Allenatore abbiamo conquistato ben tre scudetti. Quest'ultimo anno, quest'ultimo tricolore però ha un qualcosa di speciale, unico, difficile da descrivere, ma che quando lo condividi con chi è da sempre "Famiglia"e "Casa" può solo che unirti ancor di più. So di averti dato sempre e incondizionatamente tutto me stesso, con l'unico obiettivo di valorizzare e mettere al centro del lavoro i miei ragazzi cercando di trasmettere il senso di appartenenza ed amore che si prova nell'indossare la tua maglia.Grazie a tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo viaggio, collaboratori, preparatori, dipendenti, dirigenza passata e presente, grazie per tutti i mezzi che mi avete messo a disposizione, per la fiducia e la stima che mai mi avete fatto mancare. Grazie INTER........ AMALA da sempre e per sempre. Con immenso affetto, Andrea".