Sale l'attesa per la prima partita di Cristian Chivu alla guida dell'Inter. Il palcoscenico sarà quello del Mondiale per Club, torneo che i nerazzurri inaugurano nella notte italiana sfidando i messicani del Monterrey al 'Rose Bowl' di Pasadena. Una gara nella quale, almeno stando alle indiscrezioni di Sky Sport, nessuno dei due nuovi acquisti - Petar Sucic e Luis Henrique - esordirà dal 1': in mezzo al campo, infatti, è prevista la presenza di Kristjan Asllani in cabina di regia, con Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella ad agire da mezzali ai suoi lati; Carlos Augusto e Matteo Darmian correranno sulle fasce. In attacco, dovrebbe essere Sebastiano Esposito a far coppia con Lautaro Martinez. In difesa, davanti a Yann Sommer, spazio al trio Pavard-Acerbi-Bastoni.

PROBABILE INTER: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Lautaro, Esposito S.

