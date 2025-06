Se diverse sono state le voci contrarie al Mondiale per Club, di parere opposto è Giuseppe Dossena. Il campione del mondo di Spagna '82, raggiunto dall'ADNKronos, sembra essere rimasto affascinato dalle prime partite disputate: “Ci sono stadi pieni e le società sono contente quindi la FIFA ha fatto un grande lavoro: è una manifestazione da incoraggiare perché potrebbe avere un futuro con tutte queste grandi squadre provenienti da tutto il mondo”.

Sulle possibilità che hanno le italiane nella competizione, Inter e Juventus: “Bisogna vedere come arrivano ma credo che ci sia stato il tempo per i giocatori per recuperare e per prepararsi al meglio a un torneo in cui la competizione è elevata, tutti sperano di fare bene e credo quindi che le motivazioni per fare bene si trovino facilmente”.