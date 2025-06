Giornata di conferenza in casa Urawa Red Diamonds per il capitano Shūsaku Nishikawa, che dice la sua a poche ore dal debutto del club nipponico al Mondiale per Club contro il River Plate. Il veterano della squadra, che compirà a breve 39 anni, si confronta con quelli che saranno i suoi colleghi nel girone eliminatorio: "Quello del River Plate nella nostra prima partita ha la mia stessa età, Yann Sommer ha circa due anni meno di me, e anche il portiere del Monterrey è un veterano. Conosco molto bene il portiere dell'Inter Miami, e il portiere dell'Al Ahly è anche quello contro cui ho giocato nel Mondiale per Club, e li guardavamo e dicevamo: 'È stata una battaglia'. È davvero stimolante. Credo che i portieri diventino più interessanti con l'età, e penso che questa sia la parte migliore dell'essere un portiere".

Quali sono le tue impressioni sul River Plate, i tuoi avversari nella prima partita, a cosa devi stare attento e a quali giocatori stai prestando attenzione?

"Quello a cui dobbiamo stare attenti è la rotazione delle fasce. I mediani e i terzini ruotano bene in attacco e mandano cross precisi da entrambe le parti, quindi dobbiamo essere ben preparati e vogliamo proteggerci avendo un'intesa come squadra sul non permettere loro di alzare la palla. Per quanto

riguarda i giocatori da tenere d'occhio, come riportato in tutto il mondo, credo che tutti stiano prestando attenzione a Franco Mastantuono che si trasferirà al Real Madrid, e sono contento che non sia ancora passato al Real. Penso che sia un'ottima opportunità per affrontare giocatori così promettenti, quindi voglio dimostrare che non perderemo mentalmente nemmeno contro avversari del genere e che ci impegneremo con una prima giocata forte".