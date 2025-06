Lucas Martinez Quarta, difensore del River Plate e vecchia conoscenza della Serie A, parla del Mondiale per club che per gli argentini comincerà questa sera alle 21 italiane contro gli Urawa Reds. "Le aspettative sono alte. È il primo Mondiale per Club, un torneo molto importante che si tiene per la prima volta - dice -. Sarà fantastico affrontare grandi squadre, siamo davvero emozionati perché vogliamo vincere e ci stiamo preparando per questo".

"Il nostro obiettivo è sempre quello di proporre. Abbiamo uno stile di gioco non facile per un difensore, che è quello di giocare con la linea alta perché è ciò che la storia del River richiede, di proporre sempre. Ci siamo preparati molto bene, non vediamo l'ora", aggiunge Martinez Quarta.