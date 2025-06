In attesa di vederlo all'opera per la prima volta con la maglia dell'Inter al Mondiale per Club, Petar Sucic sta già cominciando a dar prova della sua classe in allenamento, come mostrato nel video pubblicato dal club milanese sui propri canali social. Nelle immagini, si vede l'ex Dinamo Zagabria che salta l'avversario pettinando la palla con la suola per poi bucare sul primo palo Josep Martinez.