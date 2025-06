Il Corriere dello Sport parla chiaro: per l'Inter, Calhanoglu non è incedibile. Il turco può partire a determinate condizioni, che poi è sostanzialmente una: offerta congrua.

Una vera e propria trattativa con il Galatasaray non è ancora partita, ma il fatto che l'agente Stipic sia volato a Istanbul - secondo il quotidiano romano - lascia intendere che è allo studio la strategia giusta per affondare il colpo. Rispetto a un anno fa, quando sul turco c'era il Bayern, è cambiata soprattutto l'aria dopo un'annata con più ombre che luci. Soprattutto, si arriva all'estate dopo mesi di troppi infortuni che hanno minato il rendimento dell'ex Amburgo. Non a caso, anche contro il Monterrey, il regista non ci sarà per il problema al polpaccio accusato nella finale di Monaco.

"Considerando i 31 anni già compiuti, il timore di poter andare incontro ad un’altra annata simile - si legge -. Complicando ulteriormente, quindi, ciò che potrebbe accadere nel 2026, quando mancherà soltanto un anno alla scadenza del contratto del centrocampista. La verità è che per poter monetizzare la cessione di Calhanoglu è questa la finestra migliore. Attendere un’altra stagione vorrebbe dire che, per una sua eventuale uscita, andrebbe “regalato” o quasi…".

Prezzo: 40 milioni trattabili ma non troppo. Perché poi servirebbe un sostituto all'altezza e anche per Rovella o Ricci l'esborso non sarebbe inferiore alla cifra richiesta per Calhanoglu. "Qualcosa potrebbe cambiare nel caso in cui Chivu preferisse piazzare un “medianone” fisico davanti alla difesa. Ma in questo senso non è ancora stato preso un indirizzo preciso. Si attenderanno le mosse del Galatasaray. Che, peraltro, è abituato a soddisfare richieste anche elevate di ingaggio (per Calha sarebbero a disposizione 10 milioni all’anno), molto meno a pagare cifre corpose per i cartellini. E, in questo prospettiva, c'è pure la variabile Osimhen di cui tenere conto. Per sperare di tenerlo a Istanbul occorre accontentare De Laurentiis. Ma a quel punto ci sarebbero anche le risorse per accontentare pure Marotta?", si domanda il CdS.