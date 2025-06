Come sarà la prima Inter di Chivu? C'è un dato portato alla luce dalla Gazzetta dello Sport: il romeno ha vinto in tutti gli esordi nei campionati da giocatore e anche a Parma al debutto da allenatore. "Ma questo nuovo inizio ha un sapore diverso. Imprevedibile", si legge.

La sua prima Inter potrebbe ricalcare quella che fu di Inzaghi: ancora 3-5-2 e pochissime novità, forse nessuna a livello di facce inedite. Il grande dubbio riguarda la regia, viste le defezioni di Calhanoglu e Zielinski: occhio a Sucic, ma secondo la rosea la maglia sarà di Asllani. Dimarco è stanco, spazio a Carlos Augusto a sinistra. Mentre a destra Darmian è in vantaggio su Luis Henrique. Infine, in attacco, è piena emergenza: sfida Thuram-Seba Esposito per affiancare Lautaro. Taremi è bloccato in Iran, ma sta bene e anche ieri ha parlato con la dirigenza nerazzurra.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.