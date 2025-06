Secondo quanto riportato oggi dal Corriere della Sera, Hakan Calhanoglu gradirebbe senza esitazioni il trasferimento al Galatasaray a 10 milioni di euro l'anno. Si parte però da una valutazione del cartellino, da parte dell'Inter, di 25-30 milioni e nella sede nerazzurra non è ancora arrivata alcuna proposta dai turchi. La sensazione è che finché c'è in ballo la questione Osimhen sarà difficile pensare anche a quella riguardante il regista turco.

Nel frattempo occhio al possibile derby col Milan per la difesa. Al momento Tare si sta dedicando soprattutto alle operazioni per il centrocampo, poi farà lo stesso con la difesa, dove è vivo l'interesse per Leoni, che come noto piace anche all'Inter.