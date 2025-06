Il centrocampista colombiano del Monterrey Nelson Deossa, intervistato dall'emittente ESPN, vuole una squadra che lotti senza timore contro tutte le avversarie. A poche ore dal match contro l'Inter, Deossa spiega la sua ricetta: "Quando si tratta di giocare contro queste squadre, devi scendere in campo e giocare senza paura. Devi dimostrare perché stai difendendo questa squadra, le qualità che ti hanno portato fin qui. Ecco, scendere in campo e giocare ad armi pari. Ovviamente, è difficile, ma la verità è che abbiamo abbastanza qualità per competere con qualsiasi squadra. E questo è tutto, dobbiamo scendere in campo e divertirci, goderci questa bellissima partita. Godercela al massimo come giocatori, persone e sognatori. Quindi questo è tutto, scendere in campo e ovviamente cercare di dare il massimo".

Anche perché i biancoblu hanno a disposizione carte importanti nel loro organico: "Noi contiamo anche su Sergio Canales, Sergio Ramos, Oliver, Ocampos, giocatori di levatura europea. Il Mondiale è una vetrina molto importante. Tutto il mondo ci guarderà, e le migliori squadre d'Europa sono attualmente in quel torneo. Quindi si tratta di questo, di goderselo, di cercare di fare le cose al meglio, senza allontanarsi dal collettivo, ma dando il proprio contributo individuale. Quindi si tratta di goderselo, di trarne vantaggio, perché da lì si può fare il salto in Europa, che è il sogno di ogni giocatore, andare a giocare in Europa".