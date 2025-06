Enzo Perez, capitano del River Plate, si prepara per il Mondiale per club che gli argentini cominceranno questa sera alle 21 italiane contro gli Urawa Reds. "Si guarda giorno per giorno. Ci sono solo tre partite nella fase a gironi. Non possiamo pensare oltre l'Urawa, né all'Inter o a come giocherà. Sta a noi andare a vincere la partita. Sappiamo che sono una squadra che gioca bene, e c'è un motivo se sono nel Mondiale per Club. Ci lasciano poco spazio, quindi cercheremo di vincere la partita nel miglior modo possibile".

Al centro dell'attenzione in casa River la situazione di Mastantuono, già ceduto al Real Madrid. "Si parla di Franco e di questa questione da diverse settimane ormai. Quello che ho discusso con lui rimane tra me e lui. È un ragazzo che ascolta, che capisce ogni situazione. Le persone che dovevano parlare hanno già parlato per chiarire tutto al mondo del River Plate. Il suo obiettivo è la prossima partita; non c'è bisogno di parlare del Real Madrid. I consigli che riceve sono costanti, non solo per la sua situazione, ma perché ha 17 anni. Al di là di quello che si potrebbe dire, è un ragazzo che capisce ogni situazione".