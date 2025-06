Torna a parlare Esteve Calzada, CEO dell'Al Hilal. Che ai microfoni della BBC torna sulla scelta di Simone Inzaghi rivelando dei retroscena importanti: "Potrebbe sembrare un risultato improvviso, ma è il risultato di un duro lavoro. Stava giocando una partita importante e ci ha chiesto di tenere la cosa da parte fino a dopo la finale di Champions. Aveva già deciso ma non ha voluto firmare prima della finale, solo perché per rispetto ci ha chiesto di aspettare; il che è sicuramente abbastanza giusto". Calzava rivela poi le aspettative intorno al tecnico piacentino: "In questa stagione siamo arrivati ​​secondi, un risultato al di sotto a quelle che erano le nostre ambizioni. Molto semplicemente, ciò che ci aspettiamo dal nuovo allenatore è che ci aiuti a vincere di nuovo e a ristabilire il nostro posto in campionato".

Anche se il suo primo banco di prova sarà il Mondiale per Club, a partire dal match contro il Real Madrid: "È una grande opportunità per noi di mostrare il nostro prodotto e anche di mettere alla prova il nostro livello, perché non abbiamo molte altre opportunità. Non siamo qui per scambiare maglie con i giocatori del Real Madrid, né solo per metterci in mostra. Abbiamo una squadra molto talentuosa, con l'arrivo di un nuovo allenatore di fama mondiale, e per questo ci presentiamo al torneo con la massima ambizione". Idee chiare anche sul mercato: "Stiamo prendendo di mira i giocatori più grandi. Siamo molto ambiziosi, ma dobbiamo vedere la voglia di fare del giocatore stesso e la transazione deve funzionare in entrambi i sensi. L'unica cosa che abbiamo cercato di ricordare ai giocatori e agli agenti è che sì, siamo sauditi, ma qui non stampiamo i soldi! Il mio ruolo come CEO è quello di assicurarmi che il club venga gestito in modo efficiente, in modo da avere il budget più ampio possibile per avere giocatori importanti, ma non a qualsiasi costo. Ecco perché a volte abbandoniamo sostanzialmente le trattative, perché vogliamo che i giocatori siano davvero desiderosi di venire e non siano solo alla ricerca dei soldi".

