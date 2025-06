Parlando alla stampa messicana alla vigilia della partita contro il Monterrey, Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha confermato la sua ammirazione per Sergio Ramos, avversario questa notte nel debutto dei nerazzurri al Mondiale per Club: "Ho sempre detto che Sergio Ramos è il mio idolo, quindi sono molto contento di affrontarlo. Sappiamo come sono i messicani, ci mettono tanta dedizione e danno il 100% in ogni partita. Abbiamo una grande voglia di scoprire un nuovo tipo di calcio", ha dichiarato Bastoni come riportato da ABC Deportes.

