Nonostante le richieste dell'Atalanta siano elevate, l’Inter vuole provare a sfidare la Juventus nella corsa al centrocampista brasiliano Ederson. Secondo il Corriere di Bergamo, l'ex Salernitana, che fa gola anche all'Al Hilal di Simone Inzaghi, ha sulla manica un cartellino con indicato il valore di 60 milioni di euro che sicuramente farà passare la voglia a qualche pretendente.

Ma solo a quel prezzo, e solo se il giocatore spingerà per partire come fece Teun Koopmeiners un anno fa, che l’Atalanta voleva trattenere, Luca Percassi e Tony D’Amico daranno il benvenuto a un altro rinforzo. La dirigenza orobica, oltretutto, sta aprendo una porticina ai nerazzurri di Milano visto che sotto valutazione c'è Kristjan Asllani, mediano classe 2002 in uscita dall’Inter, che potrebbe valere sui 14 milioni, meno di Morten Frendrup e la metà di Samuele Ricci, con la Fiorentina unica concorrente.