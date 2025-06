I destini di Hakan Calhanoglu e Victor Osimhen sembrano incrociarsi, secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport. Il Galatasaray è pronto a mettere suil piatto 10 milioni di stipendio per il regista turco, ma l'Inter non accetterà meno di 25 milioni (più bonus) per il suo giocatore.

Nel frattempo i turchi stanno cercando di riprendersi anche Osimhen, a cui sono pronti a offrire 15 milioni più altri 10 garantiti da sponsor per trattenerlo. Difficilmente si arriverà invece ai 75 della clausola rescissoria. Una cifra a cui invece è arrivata l'Al-Hilal, a cui l'attaccante ha detto "no". A Stipic, agente di Calhanoglu, è stato detto che finché ci sarà in ballo la corsa per il nigeriano, gli sforzi saranno rivolti verso di lui. Se dovesse chiudersi positivamente la faccenda riguardante l'attaccante, sarebbe però difficile trovare i soldi per Calhanoglu, in caso contrario le risorse per farcela ci sarebbero e anzi l'interista diventerebbe il primo obiettivo.