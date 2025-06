Lo scudetto Under 15 se lo giocheranno Inter e Fiorentina. I nerazzurri, come riporta il Corriere della Sera, hanno staccato il pass per la finale del 24 giugno nonostante il 2-0 patito ieri a Milano contro l'Atalanta, dopo aver vinto 3-0 fuori casa all'andata. Gara sbloccata da Edomwnoyi e raddoppio di Ravasio nel finale. L'ultimo atto martedì della prossima settimana sul campo neutro di Rieti.

Cade invece l'Under 16 interista, che vince 3-2 in casa dell'Empoli (gol di Dade, Gjeci e Owusu) ma dopo il 2-1 al passivo dell'andata cede il passo ai toscani, in finale grazie al maggior numero di punti nel corso della stagione.