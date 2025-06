Jimmy Butler, ala piccola dei Golden State Warriors, è rimasto impressionato dalla prova di forza del Paris Saint-Germain, che ieri ha spazzato via l'Atletico Madrid con il risultato di 4-0 nel match d'esordio del Mondiale per Club: "So che queste partite possiamo guardarle su internet o in TV, ma dal vivo è tutto diverso - ha spiegato a FIFA.com dopo aver assistito alla sfida al Rose Bowl di Pasadena -. Si può venire qui e vedere calcio di alto livello. Non vedo l'ora di vedere chi finirà in cima, ma ho la sensazione che sarà il PSG. Lo adoro, credo si sappia, quindi sono felice di poter essere qui a sostenerli".

Il cestista Butler, non è un segreto, adora il calcio: "Penso che questo sport sia in ascesa negli USA. Tutti i migliori giocatori vengono qui per costruire un marchio e mettersi in mostra, e poi darà ai nostri giovani un'altra cosa, un altro obiettivo, un altro sogno da raggiungere. Lo adoro. Come tutti sanno, è sicuramente il mio sport preferito; non sono solo così bravo, ma per i giovani, per il football qui in America, è una cosa enorme".