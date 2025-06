Alle critiche al Mondiale per Club si è unito anche Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio e direttore della scuola allenatori della FIGC. Questo il suo parere ai microfoni dell'ADNKronos: “Questo torneo non mi entusiasma e personalmente non lo farei. Mi dà l’impressione di essere uno di quei tornei che si potrebbe giocare più rapidamente. Come quelli in cui finita la partita vai in doccia e poi riscendi in campo. Aspettiamo e vediamo come va, magari mi sbaglio”.