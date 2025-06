Continuano le visite eccellenti a UCLA, sede del ritiro dell'Inter per il Mondiale per Club. Ad affacciarsi sui campi dell'università di Los Angeles questa volta è Harrison Barnes, esperta ala dei San Antonio Spurs della NBA, che si è intrattenuto in particolare con Alessandro Bastoni, grande appassionato di pallacanestro, che gli ha anche donato una maglia personalizzata dell'Inter col numero 40, e con Marcus Thuram.