Ospite di DAZN all'interno dell'episodio di 'Gollywood', Alessandro Cattelan ha raccontato come sta vivendo l'avvicinamento, da tifoso dell'Inter, al Mondiale per Club: "Monaco l'ho superata abbastanza bene, l'ho quasi rimossa: io sono nella fase della negazione, è come se non fosse successo quasi niente - le parole del conduttore -. Ho sofferto di più dopo Istanbul, in questo caso c'è stato poco a cui aggrapparsi. Non c'è neanche il rimpianto, non abbiamo mai sfiorato la palla. Quanto al Mondiale per Club, non mi ci sto tuffando a bomba. Mi sto immergendo pian piano, poi stasera lavoro di notte, quindi butterò un occhio sulla gara dell'Inter (contro il Monterrey, ndr). Vediamo come va".

Chivu è una scommessa o no?

"Per noi tifosi, sicuramente sì. Ha allenato solo il Parma, ma io immagino chi l'ha chiamato lo conosca meglio di noi. Rischiare così con una squadra che ha fatto due finali di Champions in tre anni mi sembrerebbe strano, quindi immagino che chi ha scelto Cristian abbia fatto delle valutazioni. E' un ragazzo speciale".