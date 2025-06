L'Inter ha annunciato il lancio ufficiale di 'INTERISTA', il nuovo programma di loyalty dedicato a tutti i tifosi nerazzurri, attivo a partire da oggi, 16 giugno 2025.

'INTERISTA' nasce con un obiettivo chiaro: esaltare il legame unico e indissolubile tra l’Inter e i suoi sostenitori, offrendo loro un’esperienza coinvolgente, personalizzata e ricca di premi esclusivi. Il programma è completamente gratuito e strutturato su livelli scalabili, che ogni tifoso potrà raggiungere attraverso azioni quotidiane come acquisti nel mondo Inter, la partecipazione a giochi, concorsi e challenge tra utenti.

A ogni livello sono collegati dei benefit esclusivi, che si attiveranno con l’inizio della Stagione 2025/26. Inoltre, ogni attività completata darà diritto a guadagnare monete nerazzurre e gli utenti potranno collezionare dei badge, medaglie virtuali sbloccabili al completamento di specifiche missioni, rendendo la partecipazione ancora più dinamica e motivante.

Il lancio ufficiale segue una fase di teasing avviata nel dicembre 2024, che ha già registrato oltre 250.000 adesioni, a conferma del forte interesse da parte della community nerazzurra.

“Si tratta di un’iniziativa strategica per il Club, volta a rafforzare il senso di appartenenza e la relazione con la fanbase. Questo programma di fidelizzazione ci permetterà di consolidare e sviluppare ulteriormente le attività di digital marketing", ha spiegato Roberto Monzani, Inter Media House Director

INTERISTA è il frutto della collaborazione tra FC Internazionale Milano e Advice Group, pluripremiata martech company italiana, specializzata in strategie innovative di engagement e loyalty comportamentale.

“Questo progetto si posiziona tra i migliori progetti di loyalty comportamentale in Europa e non solo. Completamente basato su strategie data-driven e di gamification, il programma è pensato per valorizzare ogni forma di partecipazione dei tifosi. INTERISTA punta, infatti, a diventare il progetto pioniere di una nuova forma di fan engagement che permette di costruire nuove forme di sponsorship aggiungendo ai social media il proprio asset fan media", le parole di Fulvio Furbatto , CEO & Founder Advice Group

Con questo nuovo progetto, FC Internazionale Milano conferma ancora una volta la propria volontà di innovare e valorizzare il legame con i propri tifosi, mettendo al centro la loro passione e la voglia di sentirsi sempre più parte integrante della famiglia nerazzurra.