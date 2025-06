Cristian Chivu è stato abile a calarsi bene nella realtà dell'Inter, una mossa non scontata visto l'epilogo dell'ultima stagione con Simone Inzaghi alla guida. Lo ha assicurato Alessandro Bastoni, uno dei senatori del gruppo, che ha parlato così dell'approccio del nuovo tecnico ai microfoni de La Repubblica: "Le prime impressioni sono molto positive, si vede che ha giocato e che capisce alla grande le esigenze dei giocatori. Noi siamo qua da pochi giorni, ma le prime sensazioni sono molto positive. Ha capito ciò di cui abbiamo bisogno", le parole del difensore.

State provando ancora il 3-5-2 o anche qualche altro modulo?

"Non abbiamo ancora provato niente dal punto di vista tattico, c'è da lavorare più sulle menti di noi giocatori. Chivu ci ha ribadito l'importanza del percorso più che rimarcare la singola partita che abbiamo sbagliato. Ci ha fatto capire che non dobbiamo dimenticare come siamo arrivati a quella finale".

