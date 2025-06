Prende il via oggi, martedì 17 giugno, la campagna tesseramenti Inter Club 2025/26 che riparte dopo ben tre record storici consecutivi di iscritti che hanno permesso al Centro Coordinamento di toccare numeri incredibili con 228.220 soci e 1128 club, sparsi in tutti e 5 i continenti.

"La possibilità di condividere momenti indimenticabili e di vivere l’Inter con experience e opportunità uniche hanno permesso agli Inter Club di espandersi e di diventare un movimento sempre più internazionale, con ben 11 nuovi Club aperti all’estero solo nell’ultima stagione.

Essere socio consente infatti di vivere l’Inter a chilometri di distanza o di assaporare da vicinissimo le emozioni del campo ma soprattutto permette di lasciare un segno tangibile della propria passione diventando parte della grande famiglia nerazzurra degli Inter Club.

Tantissime le opportunità di vivere l’Inter in un modo unico: dagli eventi con i calciatori della Prima Squadra e le Legend alle experience prepartita dedicate per vivere il Matchday da protagonista e poi Meet&Greet, Gala Dinner, HQ Trophy Room Tour, la biglietteria dedicata con scontistiche e prelazioni per alcune sfide, le partite speciali, le attività riservate del giorno gara, i concorsi dedicati, sconti, promozioni e tanto altro.

Come da tradizione, i soci che si iscriveranno nella nuova stagione riceveranno il Welcome Kit (fino ad esaurimento scorte) che quest’anno sarà composto da telo sport per i soci Senior e astuccio con matita, gomma e temperamatite per i soci Junior", si legge su Inter.it.