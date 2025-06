Nella notte italiana si sono disputate altre due partite del Mondiale per club. Vince all'esordio nel gruppo D il Flamengo che batte 2-0 l'Esperance. Brasiliani avanti al 17' con la rete di De Arrascaeta e capaci di raddoppiare nella ripresa al 70' con Luiz Araujo.

Parità invece nel gruppo C tra Boca Juniors e Benfica, col risultato finale di 2-2. Argentini avanti di due reti nel primo tempo con Merentiel al 21' e Rodrigo Battaglia al 27', ma Di Maria su rigore firma il 2-1 al 48', nel recupero prima dell'intervallo. Di Otamendi il gol del definitivo pareggio. Partita condizionata dalle espulsioni al 45' di Ander Herrera (ma era in panchina dopo essere stato sostituito) per il Boca, al 72' di Belotti nel Benfica e di nuovo all'88' di Jorge Figal tra gli argentini.