Nonostante le indiscrezioni lanciate soprattutto dai media turchi, per il Galatasaray non sarà facile arrivare ad Hakan Calhanoglu. L'Inter, almeno per ora, non si schioda dalla richiesta di 40 milioni di euro, mentre i Cim Bom - come riferito da Fanatik nelle ultime ore - sarebbero fermi ad un'offerta da 30 miloni di euro in tre rate.

Intanto, mentre l'agente di Calha si trova in Turchia per capire l'evolversi della situazione, dalla Germania arriva il nome di una possibile alternativa: si tratta di Ilkay Gundogan, centrocampista del Manchester City in scadenza 2026. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

