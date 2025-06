Prende piede sui quotidiani di oggi l'idea di un possibile cambio tattico da parte di Cristian Chivu col passaggio al centrocampo a due anziché a tre, anche se secondo La Repubblica le prove fatte in questi giorni (che hanno incluso anche una richiesta di maggiore aggressività, pressione alta e movimento continuo) non dovrebbero portare ancora a novità nello schieramento dell'Inter per la sfida al Monterrey.

Il canovaccio dovrebbe quindi rimanere quello più conosciuto, le novità semmai potrebbero essere negli uomini, anche per via delle assenze. Ballottaggio a destra tra Darmian e il nuovo arrivato Luis Henrique, dopo il problema agli adduttori che ha colpito Dumfries. A centrocampo possiible spazio per Sucic, vista l'assenza di Calhanoglu. I due assenti verranno poi testati per capire se potranno esserci contro Urawa Reds e River Plate.