Grande affare per il Parma quello fatto un anno fa con Giovanni Leoni, pagato 4,8 milioni totali alla Samp (più 3,5 di bonus e il 10% sulla rivendita eventuale). Ora il prezzo del difensore è schizzato e si parla di 20 milioni per il cartellino.

Sulle sue tracce diverse big, tra le quali Inter e Milan come conferma la Gazzetta dello Sport. "L’Inter ha la carta Cristian Chivu da giocarsi. Il romeno è l’allenatore che a Parma ha reso Leoni un titolare inamovibile, proprio quando la squadra si giocava la salvezza - si legge -. Un attestato di stima che, naturalmente, è stato particolarmente gradito dal ragazzo. Tra l’altro, i nerazzurri (che seguono anche Mosquera del Valencia) hanno già avuto modo di discutere con gli emiliani del difensore, proprio quando i due club sono stati impegnati sul fronte Chivu. In più, sull’asse Parma-Inter è in ballo pure l’affare Bonny, con l’attaccante che è uno dei nomi forti per rinforzare il reparto avanzato dei vice campioni d’Europa".

Ma anche i rossoneri sono ottimisti e non si sentono battuti in partenza in questa sfida di mercato.