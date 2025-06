Oltre ai dieci anni di reclusione per Andrea Beretta e Luca Lucci, rispettivamente ex capo della Curva Nord interista (e collaboratore di giustizia) nonché imputato per l'omicidio di Antonio Bellocco, e capo della Curva Sud milanista imputato come mandante del tentato omicidio dell’ultrà Enzo Anghinelli e di associazione per delinquere, condanne emesse oggi dalla gup di Milano Rossana Mongiardo nel processo abbreviato con più filoni sulle curve di San Siro che ha emesso ben 16 condanne, la giudice "ha anche riconosciuto risarcimenti a carico degli imputati, per danni patrimoniali e di immagine" che coinvolgono Inter, Milan e la Lega Serie A.

"A costituirsi parti civile e a richiedere tale rimborso sono state la Lega Serie A, con l’avvocato Salvatore Pino, l'Inter, con gli avvocati Francesco Mucciarelli, Adriano Raffaelli e Caroline Hassoun, e il Milan, con il legale Enrico de Castiglione - si legge su Calcio e Finanza -. Per la Lega Serie A è stata riconosciuta una provvisionale immediatamente esecutiva di 20mila euro, per i due club da 50mila euro ciascuno. Il resto dei risarcimenti in sede civile con le cause".

