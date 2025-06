Buona la prima al Mondiale per Club 2025 per il Chelsea che, al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia, si è imposto 2-0 sul Los Angeles FC dell'ex Olivier Giroud. I gol di Pedro Neto ed Enzo Fernandez, segnati curiosamente al 34esimo minuto del primo e del secondo tempo, permettono ai Blues di Enzo Maresca di portarsi al comando del gruppo B con tre punti, in attesa dell'altra sfida tra Espérance Sportive de Tunis e Flamengo, in programma stanotte alle 3.