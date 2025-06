Dopo l'esperienza con l'AEK Atene, la sua prima in Europa da quando ha deciso di intraprendere la carriera di allenatore, Matias Almeyda assumerà la carica di guida tecnica del Siviglia a partire dal 1° luglio. L'argentino, che in Serie A ha vestito le maglie di Lazio, Parma, Inter e Brescia, si è legato al club andaluso firmando un contratto di tre anni. Si tratta di un ritorno per Almeyda, che ha giocato nelle fila del Nervion nella stagione 1996-97.