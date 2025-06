Con De Vrij che dovrebbe essere confermato al suo posto anche per la prossima stagione, permangono i dubbi sul futuro interista di Acerbi. Ora è tempo di Mondiale e Chivu, di tempo, ne ha davvero poco. Dopo gli Usa si passerà anche ad alcune scelte in uscita che condizioneranno quelle in entrata.

Come scrive stamane la Gazzetta dello Sport, ad esempio, attenzione alla situazione di Bisseck, molto seguito dalla Premier League. In caso di offerte intorno ai 40 milioni, l'Inter lascerebbe partire il tedesco. Chi al suo posto? Detto dell'alto gradimento per Leoni del Parma, secondo la rosea sarebbe più semplice arrivare a Mosquera del Valencia, spagnolo classe 2004.

Mosquera ha un contratto col Valencia che scade nel 2026, in ballo un rinnovo tutt’altro che facile. Proprio in questo stallo è piombata l’Inter, che potrebbe prenderlo a zero. "Ma ora vuole tentare di forzare la mano prima per farlo arrivare subito a Milano", si legge.