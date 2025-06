Subito grattacapi di formazione per Cristian Chivu, che per la gara di mercoledì notte a Los Angeles contro il Monterrey dovrà fare a meno di Denzel Dumfries. L'esterno neerlandese, riferisce Sport Mediaset, ha infatti accusato un affaticamento muscolare all'adduttore nell'allenamento odierno e le sue condizioni dovranno essere rivalutate nelle prossime ore per capire la reale portata del problema.

Logico a questo punto aspettarsi il debutto di Luis Henrique, che in questi giorni ha ben impressionato il nuovo allenatore nerazzurro. Maggiori indicazioni sul resto della formazione arriveranno con la rifinitura ma, almeno per il reparto offensivo, si può prevedere l'impiego di Lautaro Martinez e di Sebastiano Esposito viste le non ottime condizioni di Marcus Thuram e l'infortunio che tiene ancora ai box Pio Esposito. A sinistra, in fascia, ballottaggio tra Federico Dimarco e Carlos Augusto, mentre a centrocampo dovrebbe vedersi l'altro nuovo arrivato in casa nerazzurra, vale a dire Petar Sucic.

