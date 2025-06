Arrivano altre dichiarazioni di Lautaro Martinez dal ritiro losangelino dell'Inter, tra poche ore impegnata nel match d'esordio del Mondiale per Club contro il Monterrey. Un torneo che arriva due settimane abbondanti dopo il triste epilogo della stagione, chiusa con la debalce in Champions League contro il PSG: "E' difficile dare spiegazioni. Ci ho messo 5-6 giorni prima di dire qualcosa in pubblico perché ero triste e non capivo come era stato possibile perdere in quel modo una opportunità del genere. La verità è che noi non siamo riusciti a fare niente di quello che avevamo preparato e loro sono riusciti a fare tutto. È stato durissimo, rimane in testa, ma il fatto di giocare subito è positivo", le parole del Toro riportate dal Corriere della Sera.