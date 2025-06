Non sembra di grave entità il problema che costringerà Denzel Dumfries a saltare il debutto dell'Inter nel Mondiale per Club di domani notte contro il Monterrey. Stando alla Gazzetta dello Sport, il giocatore nerazzurro ha fatto un cenno come a tranquillizzare tutti quando gli è stato chiesto delle sue condizioni. Del resto, era già deciso appena prima di cominciare che Dumfries, l’ultimo ad aggiungersi alla comitiva assieme agli altri nazionali, non partecipasse alla seduta odierna.

Due le opzioni possibili per la sua sostituzione in vista del match contro i messicani: o l’usato sicuro di Matteo Darmian o il nuovo arrivato Luis Henrique.