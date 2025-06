"È la prima volta che prendiamo parte a una competizione simile. È vero che siamo stanchi, ma giochiamo a calcio e fa parte del nostro lavoro. Prevale dunque la percezione di essere dei privilegiati nel poter giocare questo Mondiale". Così Andrea Cambiaso parla a Tuttosport dal quartier generale della Juventus, impegnata come l'Inter nel Mondiale per club.

"Troppe partite? Penso che con il tempo sarà anche peggio: non credo che in futuro si tornerà indietro. L’unica via è continuare a lavorare, consci del fatto che è difficile tenere un livello di qualità sufficientemente alto per tutti gli impegni stagionali. Se temo un burnout? No, però è inevitabile che con tutte queste partite le carriere dei giocatori finiranno per accorciarsi. Basti pensare a Yamal che a 18 anni ha giocato già più di 100 partite... Ne prendiamo atto, fa parte dell’evoluzione di questo sport".