Dopo Domenec Torrent, è Sergio Ramos, capitano del Monterrey, a presentarsi nella sala stampa del 'Rose Bowl' di Pasadena per parlare dell'esordio dei messicani al Mondiale per Club contro l'Inter: "Sono sempre entusiasta di giocar. Come quando ero più giovane, ho quella forte motivazione che mi permette di avere una buona performance. Questo torneo è una novità, quindi sono molto entusiasta", le parole dello spagnolo.

Che pressione senti?

"Fa parte del calcio, la pressione c'è sempre. Il Mondiale per Club è un sogno per noi, non sappiamo se torneremo a giocarlo. Io voglio aiutare la mia squadra a fare bene. Sono entusiasta per la gara di domani. Dovremo essere concentrati in entrambe le fasi del gioco, avere personalità".

C'è preoccupazione per il suo infortunio, come stai?

"Mi sento bene, in realtà anche triste per non aver potuto dare il mio contributo nelle gare precedenti. Ho lavorato duramente per essere qui, penso di poter fare una buona prestazione".

Quanto potete andare lontano in questa competizione?

"La tensione sta salendo, ma è una cosa buona perché sarà un'opportunità di crescita. Vogliamo sbagliare il meno possibile. Il calcio messicano offre qualità e professionalità ai giocatori".

Che avversario è l'Inter?

"Cosa posso dire? Siamo molto felici e motivati di essere qui. Rispettiamo tutti i nostri avversari, ovviamente l'Inter è più famosa di noi. E' una grande opportunità per noi per dire 'eccoci, ci siamo'. Siamo pronti a dare prova della nostra mentalità sul campo".

Cosa ne pensi di Yamal e della Spagna?

"Io sono sempre felice dei traguardi che raggiunge la Spagna. Yamal per me ha fatto prestazioni straordinarie, ha una carriera molto promettente davanti a sé", è una cosa fantastica che giochi per la nostra Nazionale".

Come giudichi il nuovo format del Mondiale?

"E' una bella opportunità, ai grandi giocatori piace giocare le grandi competizioni. Mi piace molto il nuovo formato, è interessante".