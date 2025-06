Intervistato da DAZN alla vigilia di Monterrey-Inter, match d'esordio dei nerazzurri al Mondiale per Club 2025, Lautaro Martinez ha parlato così del suo stato d'animo: "E' difficile dopo ciò che è successo, ma bisogna ripartire subito e voltare pagina - le parole del Toro ripensando all'epilogo della stagione -. Dobbiamo pensare alla competizione che sta per iniziare, che per noi è importante: deve essere un obiettivo perché noi siamo l'Inter. Abbiamo speso e sofferto tanto, però alla fine non c'è tempo per pensare ad altro. Dobbiamo fare il massimo per l'Inter".

Ti sei dato una risposta rispetto a quello che è successo a Monaco?

"Sicuramente ci penso ancora tanto, avevamo un'occasione importante da sfruttare. Avevamo la speranza di portare al Coppa a Milano, ma alla fine quella sera non ci è riuscito niente di quello che avevamo preparato. Non siamo stati noi, non siamo stati squadra. Abbiamo affrontato un PSG in forma, a cui è riuscito tutto. Alla fine, è stata una sconfitta dura. Però sono cose che capitano, l'importante è essere arrivati lì. Noi cerchiamo di lavorare per alzare i trofei, ma se arrivi in finale vuol dire che hai fatto un ottimo lavoro. Per questo motivo io sono orgoglioso dei miei compagni, abbiamo fatto un'ottima stagione, pur non avendo vinto niente. In questi anni stiamo portando l'Inter dove merita".

A Inzaghi cosa hai detto dopo l'addio?

"L'ho sentito dopo la riunione con la società, mi spiace che sia andato via perché è un grandissimo uomo prima di tutto. Adesso gli faccio un grandissimo in bocca al lupo, però le cose che ci siamo detti rimangono tra di noi. Ci ha fatto crescere tanto a livello di squadra ma anche individualmente: io ho imparato tantissimo, mi ha dato la possibilità di essere capitano di questa squadra. Quindi a lui va il mio ringraziamento speciale".

Chivu sarà il quarto allenatore che avrai all'Inter, vedremo una quarta versione di Lautaro?

"E' ancora presto, ma hanno idee simili. Quando arriva un tecnico nuovo, hai la voglia di dimostrare e dare qualcosina in più. Questo Mondiale ci farà capire tante cose".



