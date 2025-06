Parte il Mondiale anche per l'Inter che alle 3 di domani scenderà in campo contro i messicani del Monterrey. È la prima giornata del Gruppo E, quello che comprende anche River Plate e Urawa Red Diamonds. A poco pià di due settimane dal cappotto di Monaco, i nerazzurri, passati da Inzaghi a Chivu, hanno una grande voglia di cancellare l'onta della finale di Champions.

QUI MONTERREY – I messicani hanno da poco sostituito Demichelis in panchina con lo spagnolo Torrent. Lo schema dovrebbe restare il 4-3-3, ma non è da escludere un atteggiamento meno spavaldo. Per questo motivo Canales, ex Real Sociedad, potrebbe partire nel tridente offensivo, con Ocampos, ex Milan, inizialmente in panchina. Oltre a Sergio Ramos, in campo anche Torres, altra conoscenza del calcio europeo (Atletico Madrid, Porto e Siviglia). Spazio pure per Corona, El Tecatito, anche lui ex Porto.

QUI INTER – Alla scoperta della prima Inter di Chivu. Possibile vedere ancora la difesa a tre con Pavard, De Vrij e Bastoni interpreti principali. Dumfries è l'ultima defezione in ordine di tempo: l'ex PSV va a fare compagnia ai vari Pio Esposito, Calhanoglu, Bisseck, Zielinski e, ovviamente, Taremi. Pure Frattesi non è al meglio e non dovrebbe essere rischiato. Ballottaggi in fascia: i brasiliani Luis Henrique e Carlos Augusto sperano di spuntarla sugli azzurri Darmian e Dimarco. Possibile esordio dal 1' per Sucic, attesissimo. Barella, invece, dovrebbe giostrare davanti la difesa: l'alternativa resta Asllani. Seba Esposito con Lautaro in avanti viste le non perfette condizioni fisiche di Thuram? Sembrava la scelta più logica, però le parole di Chivu in conferenza hanno fatto tornare in alto le quotazioni del francese. Ma tutto stavolta è davvero possibile e le gerarchie vanno forse riscritte.

PROBABILI FORMAZIONI:

MONTERREY (4-3-3): Andrada; Chavez, Guzman, Sergio Ramos, Arteaga; Torres, Ambriz, Deossa; Canales, Berterame, Corona.

Panchina: Medina, Cardenas, Sanchez, Moreno, Leone, Fimbres, Rodriguez, Gonzalez, De la Rosa, Alvarado, Rojas, Ocampos, Moxica.

Allenatore: Torrent.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Mele, Salcedo.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, Calligaris, Acerbi, Palacios, Re Cecconi, Dimarco, Luis Henrique, Zalewski, Cocchi, Asllani, Berenbruch, Carboni, De Pieri, S. Esposito.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: P. Esposito, Zielinski, Taremi, Bisseck, Calhanoglu, Dumfries, Frattesi.

ARBITRO: Pereira Sampaio.

Assistenti: Boschilla e Pires.

Quarto ufficiale: Tejera.

Var: Gallo (Lara e Hernandez).

