Superare il girone del Mondiale per club da primi o da secondi potrebbe avere una conseguenza sul mercato. Come riporta oggi La Repubblica, infatti, chi arriverà secondo nel gruppo E giocherà gli ottavi ad Atlanta il 1° luglio. Chi invece chiuderà primo nello stesso girone sarà in campo il 30 giugno a Charlotte. Per cui, in caso di nuovi acquisti, col secondo posto si avrebbe già la possibilità di inserire in lista eventuali nuovi acquisti, col primo bisognerebbe aspettare gli eventuali quarti.

In tal senso il primo nome sul taccuino dei dirigenti è quello di Bonny: la trattativa col Parma è già ben avviata. Più lungo il percorso per Hojlund: a tutt'oggi il Manchester United chiede 45 milioni di euro. In difesa la prima opzione è Leoni, ma affinché arrivi deve prima partire qualcuno in difesa.