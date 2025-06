Cristian Zaccardo, campione del mondo nel 2006 e oggi agente Fifa, parla in un'intervista a Tuttosport della situazione degli italiani nel nostro massimo campionato. "Se un ragazzo è forte, gioca - dice Zaccardo -. La differenza è piuttosto culturale da noi c'è molta più pressione più stress, c'è l'ossessione della vittoria unita all'incubo per la sconfitta".

"Questo - prosegue Zaccardo - rende più difficile inserire i giovani: noi, per esempio, i 2005-2006 li usiamo in Primavera, mentre all'estero fanno giocare in prima squadra. Però, a livello di Nazionali giovanili, non siamo certo inferiori agli altri: questo vuol dire che la qualità c'è anche oggi in Italia".