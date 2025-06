Il Paris Saint-Germain ha creato un gap incolmabile per tutte le squadre d'Europa? E' la domanda a cui è stato chiamato a rispondere Diego Pablo Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, a margine del netto 4-0 inflitto dai campioni d'Europa ai Colchoneros: "No, c'è sempre qualcuno meglio di te. E' vero che loro hanno vinto con merito Ligue 1, Coppa di Francia e Champions. Soprattutto hanno gente giovane - la premessa del Cholo a Sportmediaset -. Poi gli mancava uno come Kvaratskhelia e a gennaio hanno pagato 70 milioni di euro per acquistarlo. Certo, così non è molto difficile. Hanno la possibilità di farlo, stanno facendo molto bene".

