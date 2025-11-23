INTER-MILAN 0-0

HALFTIME REPORT - Primo tempo intenso in questo derby, anche se con qualche pecca di precisione da ambo le parti. Inter che parte meglio dai blocchi, poi la gara sembra incanalarsi verso un maggiore equilibrio col Milan che fa capolino anche se le migliori occasioni portano la firma nerazzurra, con Mike Maignan prodigioso su Marcus Thuram prima e Lautaro Martinez poi e salvato dal palo sul colpo di testa di Francesco Acerbi. Nessuna delle due squadre tira la gamba indietro.

45' + 3 - Finisce qui il primo tempo: Inter e Milan a riposo sullo 0-0 dopo 45 minuti intensi.

45' + 2 - Brutto fallo di Leao su Barella, arriva l'ammonizione per il portoghese.

45' - Saranno tre i minuti di recupero.

44' - Lampo di Pulisic, Milan vicino al gol. Lo statunitense nasconde la palla a un difensore poi prova il tiro a giro mandando la palla fuori di un nulla. Anche se Sommer era sulla traiettoria.

41' - Qualche storia tesa tra Leao e Acerbi, Sozza richiama i due all'ordine. Nasce tutto da una tirata di capelli del difensore nerazzurro al portoghese.

41' - Saelemakers è lesto ad arrivare sulla spizzata di Acerbi dopo cross di Bartesaghi, ma non riesce a inquadrare la porta.

38' - Prova la percussione Pulisic, tutta la difesa dell'Inter lo stoppa.

37' - Maignan salva il Milan sul tiro di Lautaro! Torre di Thuram per il Toro che calcia d'esterno, Maignan mette la mano e devia la palla sul palo.

36' - Buona transizione dell'Inter, palla da Thuram a Carlos Augusto che prova col destro trovando il muro di Bartesaghi.

33' - Lautaro da terra prova a prendere il pallone ma colpisce nettamente Pavlovic.

32' - Pulisic prova il cross, Acerbi intercetta la palla e agevola l'uscita di Sommer. Sucic rimbrottato dai compagni.

29' - Thuram controlla e scarica per Calhanoglu che colpisce male col sinistro, pallone fuori.

28' - Cross pericoloso di Saelemakers, palla sulla quale nessuno arriva in modo pulito prima che Sozza fermi il gioco ravvisando fallo in attacco.

27' - Palo di Acerbi! Il difensore salta prima di tutti sul primo palo e colpisce di testa, trovando in pieno il palo di destra.

25' - Grande numero di Thuram, affossato da Pavlovic che lo colpisce nettamente sulla caviglia. Sozza risparmia un giallo che appare netto al serbo.

25' - Conclusione poco convinta dalla distanza di Fofana che si spegne abbondantemente a lato.

22' - Le squadre continuano a intervallarsi in fase offensiva, spesso senza la giusta lucidità.

19' - Altro cross di Bartesaghi da sinistra, Acerbi arriva e manda in fallo laterale. Avanza la squadra di Allegri.

18' - Sucic cerca il taglio per Lautaro che però viene colto impreparato, palla dritta a Maignan.

18' - Barella lancia Thuram, che però viene fulminato da Saelemakers che gli strappa via il pallone.

16' - Primo affondo del Milan: un colpo di testa di Akanji viene controllato da Bartesaghi che mette in mezzo un rasoterra sul quale Pulisic non riesce ad arrivare.

15' - Colpo di testa di Rabiot ad allontanare, palla che finisce sui piedi di Sucic che controlla e calcia al volo mandando fuori.

14' - Pallone raccolto da Dimarco che si accentra e tira, palla deviata e sarà ancora corner. In precedenza, bravo Pavlovic in anticipo su Lautaro.

14' - Sbaglia Dimarco che per poco non agevola una ripartenza nerazzurra, bravo lo stesso Dimarco a recuperare.

12' - Sucic chiuso da Tomori, altro corner per i nerazzurri. Bello il filtrante di Bastoni.

10' - Carlos Augusto interviene di mestiere su Leao, per Sozza non c'è fallo.

9' - Bravo Saelemakers a togliere palla a Dimarco con l'aiuto di Fofana, furbo Dimarco a causare un tocco del belga che genera una rimessa laterale.

7' - Proseguono i soccorsi, mentre Maignan protesta con Sozza per l'intervento poco prudente di Lautaro.

6' - Contrasto con Lautaro, Gabbia ha la peggio finendo colpito al volto dal capitano nerazzurro. Interviene lo staff medico.

4' - Subito Thuram! Il francese riesce ad arrivare sul cross di Dimarco in condizioni proibitive, controllato da Gabbia in modo molto stretto. Il colpo di testa è clamoroso, ma altrettanto da applausi è la risposta di Maignan che respinge a mano aperta.

3' - Pavlovic controlla Thuram sul lancio di Barella ma tocca palla per ultimo, primo corner per l'Inter.

1' - Primo tentativo di recupero aggressivo di Calhanoglu, Gabbia manda in fallo laterale anticipando Dimarco.

20.49 - Primo pallone del match per l'Inter: PARTITI!

20.47 - Lautaro e Maignan davanti a Sozza per il sorteggio.

20.45 - Inter e Milan entrano in questo momento in campo. La Curva Sud sopperisce all'assenza dello striscione componendo la scritta Sodalizio con le luci dei telefonini.

20.43 - Le due squadre sono nel tunnel che porta al campo. Volti estremamente concentrati.

20.32 - A San Siro si celebra il ricordo di Ornella Vanoni, scomparsa venerdì sera, sulle note de 'L'Appuntamento'.

20.31 - Le squadre tornano negli spogliatoi. Fra pochi minuti, riflettori accesi sul derby.

INTER-MILAN 0-0

INTER: 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 30 Carlos Augusto, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 51 Alexiou, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

MILAN: 16 Maignan; 23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic; 56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi; 11 Pulisic, 10 Leao.

In panchina: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 2 Estupinian, 4 Ricci, 5 De Winter, 8 Loftus-Cheek, 18 Nkunku, 27 Odogu, 30 Jashari.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Peretti-Colarossi. Quarto ufficiale: Marcenaro. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Di Paolo.

Note

Ammoniti: Leao (M)

Corner: 4-0

Recupero: 1°T 3'.