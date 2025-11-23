INTER-MILAN 0-0
LIVE MATCH
HALFTIME REPORT - Primo tempo intenso in questo derby, anche se con qualche pecca di precisione da ambo le parti. Inter che parte meglio dai blocchi, poi la gara sembra incanalarsi verso un maggiore equilibrio col Milan che fa capolino anche se le migliori occasioni portano la firma nerazzurra, con Mike Maignan prodigioso su Marcus Thuram prima e Lautaro Martinez poi e salvato dal palo sul colpo di testa di Francesco Acerbi. Nessuna delle due squadre tira la gamba indietro.
------
45' + 3 - Finisce qui il primo tempo: Inter e Milan a riposo sullo 0-0 dopo 45 minuti intensi.
45' + 2 - Brutto fallo di Leao su Barella, arriva l'ammonizione per il portoghese.
45' - Saranno tre i minuti di recupero.
44' - Lampo di Pulisic, Milan vicino al gol. Lo statunitense nasconde la palla a un difensore poi prova il tiro a giro mandando la palla fuori di un nulla. Anche se Sommer era sulla traiettoria.
41' - Qualche storia tesa tra Leao e Acerbi, Sozza richiama i due all'ordine. Nasce tutto da una tirata di capelli del difensore nerazzurro al portoghese.
41' - Saelemakers è lesto ad arrivare sulla spizzata di Acerbi dopo cross di Bartesaghi, ma non riesce a inquadrare la porta.
38' - Prova la percussione Pulisic, tutta la difesa dell'Inter lo stoppa.
37' - Maignan salva il Milan sul tiro di Lautaro! Torre di Thuram per il Toro che calcia d'esterno, Maignan mette la mano e devia la palla sul palo.
36' - Buona transizione dell'Inter, palla da Thuram a Carlos Augusto che prova col destro trovando il muro di Bartesaghi.
33' - Lautaro da terra prova a prendere il pallone ma colpisce nettamente Pavlovic.
32' - Pulisic prova il cross, Acerbi intercetta la palla e agevola l'uscita di Sommer. Sucic rimbrottato dai compagni.
29' - Thuram controlla e scarica per Calhanoglu che colpisce male col sinistro, pallone fuori.
28' - Cross pericoloso di Saelemakers, palla sulla quale nessuno arriva in modo pulito prima che Sozza fermi il gioco ravvisando fallo in attacco.
27' - Palo di Acerbi! Il difensore salta prima di tutti sul primo palo e colpisce di testa, trovando in pieno il palo di destra.
25' - Grande numero di Thuram, affossato da Pavlovic che lo colpisce nettamente sulla caviglia. Sozza risparmia un giallo che appare netto al serbo.
25' - Conclusione poco convinta dalla distanza di Fofana che si spegne abbondantemente a lato.
22' - Le squadre continuano a intervallarsi in fase offensiva, spesso senza la giusta lucidità.
19' - Altro cross di Bartesaghi da sinistra, Acerbi arriva e manda in fallo laterale. Avanza la squadra di Allegri.
18' - Sucic cerca il taglio per Lautaro che però viene colto impreparato, palla dritta a Maignan.
18' - Barella lancia Thuram, che però viene fulminato da Saelemakers che gli strappa via il pallone.
16' - Primo affondo del Milan: un colpo di testa di Akanji viene controllato da Bartesaghi che mette in mezzo un rasoterra sul quale Pulisic non riesce ad arrivare.
15' - Colpo di testa di Rabiot ad allontanare, palla che finisce sui piedi di Sucic che controlla e calcia al volo mandando fuori.
14' - Pallone raccolto da Dimarco che si accentra e tira, palla deviata e sarà ancora corner. In precedenza, bravo Pavlovic in anticipo su Lautaro.
14' - Sbaglia Dimarco che per poco non agevola una ripartenza nerazzurra, bravo lo stesso Dimarco a recuperare.
12' - Sucic chiuso da Tomori, altro corner per i nerazzurri. Bello il filtrante di Bastoni.
10' - Carlos Augusto interviene di mestiere su Leao, per Sozza non c'è fallo.
9' - Bravo Saelemakers a togliere palla a Dimarco con l'aiuto di Fofana, furbo Dimarco a causare un tocco del belga che genera una rimessa laterale.
7' - Proseguono i soccorsi, mentre Maignan protesta con Sozza per l'intervento poco prudente di Lautaro.
6' - Contrasto con Lautaro, Gabbia ha la peggio finendo colpito al volto dal capitano nerazzurro. Interviene lo staff medico.
4' - Subito Thuram! Il francese riesce ad arrivare sul cross di Dimarco in condizioni proibitive, controllato da Gabbia in modo molto stretto. Il colpo di testa è clamoroso, ma altrettanto da applausi è la risposta di Maignan che respinge a mano aperta.
3' - Pavlovic controlla Thuram sul lancio di Barella ma tocca palla per ultimo, primo corner per l'Inter.
1' - Primo tentativo di recupero aggressivo di Calhanoglu, Gabbia manda in fallo laterale anticipando Dimarco.
-----
20.49 - Primo pallone del match per l'Inter: PARTITI!
20.47 - Lautaro e Maignan davanti a Sozza per il sorteggio.
20.45 - Inter e Milan entrano in questo momento in campo. La Curva Sud sopperisce all'assenza dello striscione componendo la scritta Sodalizio con le luci dei telefonini.
20.43 - Le due squadre sono nel tunnel che porta al campo. Volti estremamente concentrati.
20.32 - A San Siro si celebra il ricordo di Ornella Vanoni, scomparsa venerdì sera, sulle note de 'L'Appuntamento'.
20.31 - Le squadre tornano negli spogliatoi. Fra pochi minuti, riflettori accesi sul derby.
-----
IL TABELLINO
INTER-MILAN 0-0
INTER: 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 30 Carlos Augusto, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.
In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 51 Alexiou, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
MILAN: 16 Maignan; 23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic; 56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi; 11 Pulisic, 10 Leao.
In panchina: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 2 Estupinian, 4 Ricci, 5 De Winter, 8 Loftus-Cheek, 18 Nkunku, 27 Odogu, 30 Jashari.
Allenatore: Massimiliano Allegri.
Arbitro: Sozza. Assistenti: Peretti-Colarossi. Quarto ufficiale: Marcenaro. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Di Paolo.
Note
Ammoniti: Leao (M)
Corner: 4-0
Recupero: 1°T 3'.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 21:40 LIVE - Inter-Milan 0-0, intervallo: squadre a riposo, a fare la differenza sin qui sono le parate di Maignan
- 20:23 Milan, Allegri a DAZN: "Derby meraviglioso, l'Inter è molto forte. Il nostro obiettivo è entrare in Champions"
- 20:19 Marotta: "Derby da proprietari di San Siro, fatto storico per il calcio. Inter disponibile ad aiutare la Nazionale"
- 20:18 Milan, Scaroni a DAZN: "Il nuovo stadio dovrà essere iconico. Tanti accordi con l'Inter, ma oggi ci sarà rivalità"
- 19:59 Akanji a ITV: "Sto bene così come la squadra, so che avremo un tifo alle stelle"
- 19:50 Akanji a DAZN: "Felice di giocare il derby con questa maglia. Come si marca Leao? Ve lo dimostrerò"
- 19:46 Milan, Rabiot a DAZN: "Thuram? Non ci siamo sentiti, eravamo entrambi concentrati sulla partita"
- 19:40 Lazio, Lotito duro sullo sciopero del tifo: "Presupposto falso, non accetto intimidazioni"
- 19:25 Hernanes: "Chivu giovane, ma la passione ce l'ha tutta. L'Inter è la migliore del campionato"
- 19:10 Orsi sicuro: "Chivu è il miglior allenatore della Serie A dopo Italiano. Gasperini..."
- 18:55 Roma, Wesley: "Scudetto? Se seguiamo il mister, possiamo lottare fino alla fine"
- 18:40 Trento battuto dall'Inter U23, Trainotti deluso: "Era una gara da pareggio, peccato per il gol subito"
- 18:25 Magull: "Prenderei la velocità da Bugeja o Serturini. Il mio obiettivo è aiutare l'Inter a vincere"
- 18:10 Lazio Women, Durante dopo il ko contro l'Inter: "Analizziamo gli errori per ripartire più forte"
- 17:55 Trento, Tabbiani dopo il ko con l'Inter U23: "Concesso poco o nulla a una squadra forte, capita di perdere gare così"
- 17:40 Ambrosini: "Derby di Milano? Odio calcistico sano. Quando incontro Materazzi e Cordoba..."
- 17:25 Roma prima, in attesa della risposta dell'Inter. Gasperini: "Scudetto? I sogni si avverano rarissime volte"
- 17:10 Collovati: "Derby, prevedo tanto tatticismo. Avevo dubbi su Chivu, ma mi ha fatto ricredere"
- 16:55 La Roma fa il suo dovere: 3-1 alla Cremonese e primo posto, in attesa del derby. Domenica c'è il Napoli senza Gasp (espulso)
- 16:37 Zanetti, tappa a Piacenza prima del derby: Pupi al 'Bertocchi' per assistere alla partita del figlio Tomas
- 16:24 Giovanni Galli: "Dell'Inter vanno temuti i soliti assi. Ma attenzione a Sucic: diventerà un grande"
- 16:10 Cosmi: "Derby tra due squadre spettacolari e due allenatori veri: Chivu è da Inter, Allegri da Milan"
- 15:56 Sky - Verso il derby, Acerbi preferito a Bisseck. Ballottaggio aperto in mezzo: Chivu punta su Sucic o Zielinski?
- 15:42 Inter U23, Vecchi: "Alexiou, Calligaris e Cocchi convocati da Chivu per il derby. Contro il Trento vittoria abbastanza immeritata"
- 15:27 Milan, Allegri scherza: "Gol decisivo di Rabiot al 90'? Sarebbe meglio perché soffriremmo meno"
- 15:13 Curva Sud, niente striscioni ma il tifo al derby ci sarà: "Non ce la sentiamo di lasciare soli mister e squadra"
- 15:00 Trento-Inter U23, le pagelle - Super Melgrati, migliore in campo. Prestia guida la difesa
- 14:44 Riscatto in campionato per l'Inter Women: superata la Lazio, decide Wullaert con una doppietta
- 14:32 Colpo salvezza del Parma a Verona: decide una doppietta di Pellegrino. Giovane, croce e delizia
- 14:30 Spinaccé-gol e l'Inter U23 vince a Trento! I nerazzurri passano 1-0 al Briamasco
- 14:15 Riaggressione e dominio: l'Inter non si snatura mai. E sui passaggi effettuati c'è una statistica interessante
- 14:00 SM - Formazione anti-Milan ancora da rifinire: due dubbi per Chivu. Certezze ThuLa e Carlos
- 13:45 Inter-Torino, Up&Down - Mancuso tutto pepe, a Pinotti manca solo la gioia del gol. Che impatto Carrara
- 13:31 Serena: "Derby con equilibrio, l’Inter ha ritrovato compattezza. Godiamoci San Siro". Poi loda Pio Esposito
- 13:17 Albertosi e il Derby di Milano: "Vincerlo ti dà una carica incredibile, perderlo ti cambia l'umore. Vedi tutto nero"
- 13:03 Giaccherini mette in guardia l'Inter: "Con Pulisic e Leao, il Milan svuota l'area per Rabiot"
- 12:49 Zenga: "L'Inter è la mia vita. Chivu e Allegri sanno leggere tra le pieghe delle rose. Post Sommer? Voto Capirle"
- 12:34 CdS - "Zappi chiese le dimissioni": ci sono le prove. Altre nubi nere sull'AIA
- 12:30 Inter-Torino 3-1, finale: la corsa dei ragazzi di Carbone continua, nerazzurri d'autorità sui granata
- 12:20 Lavelli: "Ecco il giocatore che sono. Preparo le sfide con l'obiettivo di vincerle. Qui grazie a papà e nonno"
- 12:05 Corsera - Bonny ed Esposito le armi in più dell'Inter. Torna Acerbi, Zielinski in vantaggio su Sucic
- 11:56 Inter Women chiamata alla reazione con la Lazio. Le formazioni ufficiali di Grassadonia e Piovani
- 11:50 Obi, 11 anni fa il gol al Milan: "Un'emozione immensa. Chivu è stato all'Inter, conosce l'importanza del derby"
- 11:35 La Repubblica - Chivu sfida Allegri: l'esordiente contro il veterano. Carlos Augusto si prende la fascia destra
- 11:20 TS - Modric porta il Pallone d'Oro al derby: da Ronaldo il Fenomeno a Baggio e Kakà, tutti i precedenti
- 11:05 Mazzola incorona Lautaro: "Rappresenta l'interismo, merita di entrare nella storia. Chivu? Ero sicuro che..."
- 10:51 TS - Vanoni e l'amicizia inaspettata con Bonny. Oggi l'Inter ha previsto un momento di ricordo per la cantante
- 10:37 Badelj: "Sucic? Paragone con Brozovic difficile, ma può diventare tra i top d'Europa. Mai stato vicino all'Inter"
- 10:23 CdS - Inzaghi e non solo, Marotta e le idee nelle difficoltà: aveva scelto Fabregas, poi ha saputo puntare su Chivu
- 10:20 Barella: "Prenderei tante cose da molti compagni. Chivu ci ha capiti, di lui mi sono piaciuti subito empatia e umanità"
- 10:09 GdS - Inter-Milan, partita planetaria: 18 nazioni coinvolte e 18 giocatori già qualificati al prossimo Mondiale
- 09:55 Oggi l'Under 23 di scena a Trento: come vederla gratis in streaming
- 09:40 Savicevic: "Sarà un bel derby, parla la classifica. Curioso di vedere Modric e Sucic"
- 09:25 CdS - Inter, tre ballottaggi per la sfida contro il Milan. Dumfries e Darmian saltano anche l'Atletico Madrid?
- 09:11 Qui Milan - Bartesaghi in vantaggio su Estupinan, in attacco Pulisic e Leao. Allegri a San Siro con due assenti
- 08:57 Materazzi: "Chivu sereno anche da calciatore, quello nervoso ai derby ero io. Bisseck centrale del futuro. Akanji? Sono d'accordo con Capello"
- 08:43 GdS - Le casse dell'Inter sorridono: derby da 8 milioni, sarà record di incasso per la Serie A. Tanti ex in tribuna
- 08:29 GdS - Inter-Milan, due dubbi per Chivu: testa a testa tra Zielinski e Sucic, Acerbi e Bisseck per una maglia in difesa
- 08:15 Preview Inter-Milan - Chivu ritrova la Thu-La. Acerbi dal 1'?
- 00:00 Com'è strano darsi appuntamento al derby di Milano
- 23:45 Tracollo Liverpool, Slot: "Quanto è brutto, ko difficile da misurare"
- 23:30 Napoli, Conte punge: "Sono senza maschere e a qualcuno non piace, continuiamo a lavorare"
- 23:15 Calaiò: "Momento delicato a Napoli, Conte dovrà fare un gran lavoro mentale e tattico"
- 23:00 Liverpool irriconoscibile, Van Dijk ci mette la faccia: "Momento molto difficile, bisogna prendersi le responsabilità"
- 22:47 Conte è tornato e anche il Napoli, 3-1 all'Atalanta e balzo al primo posto
- 22:45 Inter e Milan, stop ai biglietti gratis per i politici. Il consigliere Giungi: "Scelta comprensibile, nessuna istanza"
- 22:30 Trento, Tabbiani: "Inter U23 squadra forte, il nostro obiettivo nel breve termine è superarli"
- 22:16 La Premier League cambia regole finanziarie: nuove restrizioni sui parametri introdotti, ma niente Salary cap
- 22:01 Giana Erminio, Berretta: "Inter U23 punta a vincere, le seconde squadre aiutano tanto i giovani"
- 21:47 I cross possono essere un'arma del derby. Dimarco re in A: tre interisti nella top ten. E Modric...