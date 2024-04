A pochi minuti da Milan-Inter, Stefano Pioli si presenta davanti alle telecamere di DAZN per inquadrare l'imminente match di San Siro: "Quello che conta è il finale di stagione, questa partita pesa tanto per la classifica e per l'ambiente. Non vinciamo un derby da tanto tempo, vincerlo sarebbe importante", esordisce il tecnico rossonero.

Perché la scelta di Leao prima punta e di Loftus-Cheek?

"L'idea è dare meno riferimenti e più profondità, vediamo cosa succederà".

Quel è la priorità di questo derby? Non lasciare spazio all'Inter alle spalle della difesa?

"Dobbiamo difendere bene, cercheremo di essere più preparati nelle situazioni in cui l'Inter ci ha fatto male nelle partite precedenti".